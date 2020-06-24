350 серебряных изделий находятся в фонде историко-краеведческого музея

Костанайцы могут в онлайн режиме ознакомиться с историей казахских национальных украшений. В областном историко-краеведческом музее сейчас насчитывается около 350 серебряных изделий 19-20 века. Это кольца, серьги, цепочки и многое другое. Последняя коллекция, которую представили в музее — серьги айсырга, передает alau.kz

Фонд ювелирных украшений областного историко-краеведческого музея насчитывает около 350 изделий 19-20 веков. В коллекцию входят головные, шейно-нагрудные и наручные украшения из серебра. В истории национальной культуры ювелирное искусство занимает особое место.

«Оно развивалось на основе древних традиций полихромного стиля. Характерной чертой, которого является исполнение различной техники. Это в основном может быть инкрустация, гравировка, чернь, скань, штамповка ну и многие другие приемы», — рассказала заведующая отделом костанайского областного историко-краеведческого музея Дамиля Азерханова.

Дамиля Азерханова рассказала, что серебро пользовалось большой популярностью потому что этот материал легко поддается обработке. Но кроме этого люди верили, что именно серебро обладает магическими и защитными свойствами.

«Ювелиры-зергеры работали в одиночку и свое мастерство передавали по наследству. Материалом служили серебряные монеты в основном это польские, китайские и российские монеты царских времен», — пояснила Дамиля Азерханова.

Сейчас специалисты музея на своих страницах в соцсетях, а также на сайте рассказывают об украшениях «айсырга». Это вот такие серьги, они считаются одним из древнейших оберегов. Буквально с раннего детства девочки надевали их и носили постоянно. В коллекции музея есть 4 пары сережек того времени. Одна находится в Житикаринском филиале, а вот три других могут увидеть костанайцы.

В музее не только знают историю каждого украшения, но и помнят тех, кто их принес для фонда. Помимо сережек есть и кольца, которые также по поверьям обладали магической силой.

«Вот кусмурун. Внутри него находится птичий клюв филина. Также казахи раньше считали, что птица филин — священная. Оберегает их от злых духов и бесов, и поэтому в некоторые свои украшения зергеры вставляли птичий клюв», — добавила Дамиля Азерханова.

К сожалению, в музее сейчас не могут пополнить коллекцию украшений. Поскольку купить у владельцев украшения пока не позволяет финансовая сторона, а в подарок музею не многие хотят их принести. Тем не менее, в музее надеяться, что фонд будет и дальше пополняться. А с тем, что есть в фонде каждый желающий может ознакомиться не только придя сюда, но и онлайн.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.