350 тысяч квадратных метров. Какие районы намерены застраивать в Костанае?

Основной упор будет сделан на застройку микрорайонов «Береке» и «Кунай», в них же в текущем году появятся и новые школы. Кроме многоквартирных домов в «Кунае», например, введут в эксплуатацию и индивидуальные жилые дома.

Распределять их будут через Отбасы банк.

В прошлом, 2023 году, в Костанае было введено в эксплуатацию более 332, 5 тысяч квадратных метров жилья. В эту цифру входит все построенное жилье — коммерческая многоквартирная застройка, частные дома, арендные и бюджетные квартиры. Темпы строительства в этом году в областном центре снижать не намерены, хотя определенные сложности есть. В Костанае, по словам акима города Марата Жундубаева, есть четыре долгостроя, все они находятся в микрорайоне Кунай.

«Дома мы будем строить. В этом году 33 дома будут строить частники, и около 30 домов будут бюджетных у нас. У нас прошлогодние дома еще остались. Из долгостроев у нас осталось на сегодня 4 дома, которые мы должны в этом году завершить», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

В этом году планируется завершить жилую застройку микрорайона Аэропорт, дальнейшее строительство продолжится в микрорайоне Береке. Там возведут восемь многоквартирных жилых домов. А вот на микрорайон Кунай планы куда более масштабные.

«В «Кунае» мы будет 69 домов плюсом строить, ИЖС, одноэтажные дома. 55 мы в этом году завершаем и 69 начинаем, скорее всего, с завершением в этом году. В этом году у нас должно появиться в микрорайоне «Кунай» 124 дома малоэтажной застройки: одноэтажные, двухэтажные. И, соответственно, они будут распределяться через «Отбасы банк», — сказал аким города.

В этом году завершится строительство общеобразовательных школ на 1880 мест в микрорайонах «Береке» и «Кунай», благодаря чему будет решена проблема нехватки здесь ученических мест. В рамках масштабного национального проекта «Комфортная школа» к 2025 году планируется ввести в эксплуатацию в областном центре три школы на 2700 мест каждая.

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