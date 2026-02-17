Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 17 февраля на брифинге в правительстве ответил на обращения казахстанцев по поводу роста цен на продукты питания.

Журналисты озвучили жалобы населения: с начала года, по словам людей, подорожание ощущается значительно выше официальных 16% — некоторые говорят о 20% и более. Отмечается рост цен на молочную продукцию, овощи и фрукты. В Астане жители сообщают, что на покупку половины пакета с продуктами уходит около 50 тысяч тенге, а семья из пяти человек тратит на питание от 350 тысяч тенге в месяц.

Представители СМИ попросили объяснить простыми словами, что сейчас происходит на рынке и связано ли подорожание с повышением НДС.

«Резкого роста цен нет»

Азат Султанов заявил, что не согласен с формулировкой о резком скачке цен. По его словам, совместно с заместителем Премьер-министра – министром национальной экономики Сериком Жумангариным еженедельно проводятся совещания по мониторингу стоимости социально значимых продовольственных товаров.

По итогам прошлой недели рост составил 0,2%.

Сезонность и инфляция

Основной фактор, по словам вице-министра, — сезонность, особенно в овощной группе. Дополнительные расходы на хранение, естественная усушка продукции и выбраковка влияют на объемы реализации и конечную цену.

Он также подчеркнул, что необходимо различать рост цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и общую продовольственную инфляцию. В анализ Национального Банка включаются все продукты питания, поэтому рост цен на импортные товары, например экзотические фрукты, также отражается в общем индексе.

С начала 2026 года индекс цен на социально значимые товары увеличился на 0,6%.

В Минсельхозе заверили, что ситуация находится под контролем, а резкого роста цен допущено не будет.