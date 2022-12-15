352 раза за неделю нарушили правила водители общественного транспорта в Костанайской области

Напомним, сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятия «Автобус».
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За незаконное переоборудование привлечено к ответственности 13 водителей, 5 водителей не прошедших предрейсовый осмотр ТО и медицинский осмотр, 21 не прошедшие обязательный техосмотр.
«За управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям техрегламентов привлечено к ответственности 21 водитель, за превышение скоростного режима – 2, за разговор по сотовому телефону – 41, за нарушение правил маневрирования – 72 факта», — сообщил старший инспектор организации надзора за дорожным движением УМПС ДП Костанайской области Вадим Исаев.