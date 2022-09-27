36 миллионов тенге отдала мошеннику казахстанка

22 сентября в Управление полиции города Актобе поступило заявление от 65-летней женщины, сообщает Total.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В своем заявлении она сообщила, что стала жертвой мошенника, с которым она познакомилась в социальных сетях. Мужчина представился гражданином США, расспросил адрес и полное имя, чтобы «отправить подарок» и денежные средства. А для того чтобы отправить посылку, необходимо оплатить таможенную пошлину — перевести деньги на расчетный счет, который он сообщил.

Кроме того, «жених» написал, что намеревается переехать в Казахстан после того, как выйдет на пенсию. Ничего не подозревающая женщина продала квартиру, сняла со счетов деньги и перечислила мошеннику более 36 миллионов тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.4 УК РК «Мошенничество»

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