Аким Костаная Марат Жундубаев рассказал о ходе работ на территории Наримановского рынка. По его словам, всего было определено 36 участков: 18 — под бизнес и 18 — под жилье.

На сегодняшний день 18 участков уже выкуплены. Выплачено более половины общей суммы — около 900 млн тенге. В основном речь идет о крупных бизнес-объектах. Остается выплатить еще 625 млн тенге.

Споры по оценке и позиция акимата

Часть собственников, отметил аким, не согласны с проведенной оценкой. Эти люди обращались к нему на личный прием. При этом у владельцев есть право провести собственную независимую оценку.

Если новая оценка не будет существенно отличаться от действующей, город готов ее признать. По словам Марата Жундубаева, этот вопрос необходимо закрыть в рабочем порядке.

Сроки освобождения территории

Аким подчеркнул, что всю территорию нужно полностью очистить в течение полугода. Сейчас на участке находятся шесть объектов, принадлежащих СПК «Тобол», остальные — собственность крупного бизнеса.

«Мы уже определились: ЖКХ убирает крупные здания, ИЖС — жилые дома. Нужно разработать рабочий алгоритм и четкий план. В течение 3–4 месяцев эту работу необходимо завершить. До 1 июня мы должны полностью зачистить территорию», — отметил Марат Жундубаев.

Подготовка к строительству школы

Параллельно власти планируют начинать подготовку к строительству социальной инфраструктуры. В первую очередь речь идет о школе. Уже сейчас понятно, что эта земля будет использоваться под застройку, поэтому откладывать подготовительные работы не нужно.

«Школа должна быть рассчитана не менее чем на 900 мест. Не стоит ждать, пока территория будет освобождена полностью: юридическое оформление завершится позже, но готовиться к строительству нужно уже сейчас», — подчеркнул аким.

