37 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

В Казахстане 12 мая от коронавирусной инфекции (КВИ+) и пневмонии с признаками COVID-19 и при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-) скончались 37 человек​​​​​​, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

От КВИ умерли 33 человека, от коронавирусной пневмонии – четыре.

С 13 марта 2020 года в республике от коронавирусной инфекции скончались 4 017 человек. С 1 августа прошлого года зарегистрирован 851 случай смерти от пневмонии с признаками COVID-19 и при отрицательном ПЦР-тесте.

13 мая выявлены 2 549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. К этому часу в Казахстане зарегистрированы 353 140 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 310 168 человек.

По информации Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, 12 мая зарегистрированы 127 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19 и при отрицательном ПЦР-тесте, за сутки выздоровели 89 человек.

С 1 августа 2020 года в республике выявлены 53 884 случая заболевания коронавирусной пневмонией, выздоровели 52 516 человек.

На 14 мая лечение от COVID-19 продолжают получать 39 472 человека (38 955 с КВИ+ и 517 с КВИ-). В стационарах находятся 14 279 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 193. Из числа заболевших с КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 774 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 180,

на аппарате искусственной вентиляции легких – 110.

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