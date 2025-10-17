В Костанае полицейские остановили автомобиль Hyundai Solaris с иностранным учётом, за рулём которого находился житель одной из соседних стран. Проверка показала, что водитель числится как нарушитель с 37 административными правонарушениями, большинство из которых связаны с превышением скорости.

Общая сумма неоплаченных штрафов составила около 500 тысяч тенге. Автомобиль был доставлен на специализированную стоянку, сообщили в департаменте полиции региона.

Кроме того, в этот же день с помощью интеллектуальной программы «Коргау» сотрудники патрульной полиции выявили автомобиль с подложными государственными регистрационными номерами.

Система автоматически зафиксировала несоответствие, после чего инспекторы остановили автомобиль Geely, за рулём которого находился 60-летний житель Костаная. Мужчина привлечён к административной ответственности по части 4 статьи 590 КоАП РК — «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Материалы дела направлены в суд.

В полиции напомнили, что систематическое игнорирование правил дорожного движения и неуплата штрафов могут привести к ограничению прав на использование транспортного средства и другим мерам воздействия.

«Безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения. Водителям следует помнить, что любое нарушение может обернуться не только штрафом, но и лишением права управления», — подчеркнули в департаменте полиции.

Цены на топливо заморожены: в Казахстане введён мораторий на бензин и дизель С 16 октября в Казахстане вступил в силу мораторий на рост цен на бензин марки...

В Казахстане заморожены коммунальные тарифы. Как надолго? С 16 октября в Казахстане временно приостанавливается рост коммунальных тарифов для всех категорий потребителей. Как...

МВД разъяснило, когда в Казахстане грозит лишение водительских прав В Казахстане резко выросло количество водителей, лишённых права управления транспортом. С начала 2025 года суды...