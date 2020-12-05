Школу бокса открыли в Костанае

В Костанае возрождают традиции одной из сильнейших в стране школ бокса. Ее основы заложили такие именитые спортсмены как Эрик Хакимов, Александр Мирошниченко, Берик Жаманкулов, Иван Дычко и Василий Левит.

Школа бокса, открытая в канун Дня Независимости Республики Казахстан в городе Костанае, несомненно, воспитает новое поколение чемпионов, сообщает пресс-служба акима Костанайской области.

В церемонии приняли участие аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, а также ветераны и тренеры по боксу, и их подопечные.

Строительство школы бокса было произведено в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости-2020».

Спортивное сооружение имеет тренировочную и соревновательную зоны, оснащенным современным оборудованием.

Аким Костанайской области отметил важность данного объекта в подготовке спортсменов области, в том числе и в развитии детско-юношеского спорта.

«Открытие специализированного зала по боксу придаст дополнительную возможность в подготовке спортсменов, здесь смогут заниматься более 200 детей и подростков», — сказал Архимед Мухамбетов.

В церемонии открытия также приняли участие победители и призеры не так давно завершившегося Чемпионата РК по боксу среди женщин – Надежда Рябец, Владислава Кухта и Жанна Серикова.

Глава региона вручил спортсменкам памятные подарки, а Надежда Рябец приняла из рук Архимеда Мухамбетова сертификат на получение 2-х комнатной квартиры в городе Костанай.

Напомним, в марте текущего года Надежда Рябец завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио и будет защищать честь страны в женском боксе.

Также отметим, что наряду со школой бокса, в скором времени в областном центре будет введена Лыжная база, а в следующем году в эксплуатацию введут Ледовый дворец на 2500 мест и плавательный бассейн на 50 метров.

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