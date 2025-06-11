"Пьяный за рулем — не нарушитель, а потенциальный убийца": МВД ответило на требования "пьяных" водителей...
Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 июня представили синоптики Казгидромета.
Поступление теплых воздушных масс на территорию Казахстана сформируют по-летнему теплую погоду. Однако, и фронтальные системы сохранят свое влияние.
И не смотря на то, что в дневные часы столбики термометров зафиксируют на севере страны 25-33 градусов тепла, а на юге 30-38 градусов тепла, пройдут дожди с грозами, с усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града.
Полицейские разоблачили крупную схему интернет-мошенничества, причинившую ущерб около 250 млн тенге. Во время оперативно-розыскных мероприятий...
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новых схемах мошенничества. Злоумышленники по месту работы граждан распространяют...
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