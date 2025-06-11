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38-градусная жара идет в Казахстан

— Сегодня, 14:41
Фотография для новостей Ударит жара. Прогноз от синоптиков Казгидромета

pixabay.com

Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 июня представили синоптики Казгидромета. 

Поступление теплых воздушных масс на территорию Казахстана сформируют по-летнему теплую погоду. Однако, и фронтальные системы сохранят свое влияние.

И не смотря на то, что в дневные часы столбики термометров зафиксируют на севере страны 25-33 градусов тепла, а на юге 30-38 градусов тепла, пройдут дожди с грозами, с усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града.



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