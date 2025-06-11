Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 июня представили синоптики Казгидромета.

Поступление теплых воздушных масс на территорию Казахстана сформируют по-летнему теплую погоду. Однако, и фронтальные системы сохранят свое влияние.

И не смотря на то, что в дневные часы столбики термометров зафиксируют на севере страны 25-33 градусов тепла, а на юге 30-38 градусов тепла, пройдут дожди с грозами, с усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града.

Новый способ мошенничества. Предупреждение для казахстанцев Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новых схемах мошенничества. Злоумышленники по месту работы граждан распространяют...