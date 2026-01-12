С наступлением календарной зимы погода в Казахстане долго оставалась по-весеннему мягкой.
Однако в ближайшие дни зима напомнит о себе: на территорию страны со стороны районов Новой Земли смещается холодный антициклон.
Быстро проходя через Казахстан, он принесет резкое понижение температуры — сначала в северные регионы, затем морозы распространятся на восток и другие части страны. Уже 14 января на севере, а 15 января на востоке в ночные часы ожидается -30…-38 градусов .
При этом, несмотря на сильные морозы, синоптическая ситуация будет сопровождаться усилением ветра. Из-за быстрого смещения антициклона в северной половине страны местами порывы могут достигать до 28 м/с.
