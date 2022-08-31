38 нарушений на «Лексусе». Водителя задержали в Костанае

Полицейские Костаная выявили злостных нарушителей правил дорожного движения, уклоняющиеся от привлечения к административной ответственности.

Задержан житель областного центра, который имеет задолженность по административным штрафам полмиллиона тенге.

В полиции отмечают, что для задержания транспортных средств правонарушителей используются автоматизированные комплексы «EkinPatrolG2» и «Автоураган-Розыск».

В Костанае мужчина управлял автомашиной марки «Лексус» с российским учетом, за которым значится 38 нарушений на сумму почти полмиллиона тенге. Водитель также привлечен к административной ответственности по ст.230 ч.2 КоАП РК «Уклонение от заключения договора обязательного страховании», автомашина водворена на специализированную стоянку.

23 августа стражами порядка задержана автомашина «Опель» также с российским учетом, за которым значится 25 нарушений на сумму более 191 тысяч тенге.

«С начала года по области задержано более 20 транспортных средств должников, имеющих от 10 до 20 непогашенных административных штрафов и 7 транспортных средства, имеющих от 20 до 50 штрафов. Всего задержано 822 водителя, которым вручены 1908 уведомлений об оплате штрафов на общую сумму около 21 млн. тенге, — рассказал начальник административной полиции ДП области Андрей Григоревский.

В «черные списки» комплексов «EkinPatrolG2» и «Автоураган-Розыск» внесены 3973 не установленных автотранспортных средств, зарегистрированные в иностранных государствах и улоняющиеся от погашения административных штрафов.

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