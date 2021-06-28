USD 426.94
EUR 509.81
RUB 5.92
  1. Home
  2. Новости
  3. +38. Прогноз погоды по Казахстану на 29 июня-1 июля 

+38. Прогноз погоды по Казахстану на 29 июня-1 июля 

Фото Н.Луговской

Vinkmag ad

Ожидается жара на большей части республики, сообщает пресс-служба Казгидромета.

В большинстве регионах Казахстана ожидается повышение температурного фона. Это связано с выносом теплых и сухих воздушных масс из районов Ирана.

И лишь на западе республики в первых числах июля пройдут кратковременные дожди с грозами, которые будут способствовать небольшому ослаблению жары:ночью до 17….22, днем до 27…..35 тепла.

На севере, востоке и в центре республики ожидается повышение температуры воздуха: ночью до 15….22, днем до 30….38 тепла.

В южных регионах по прежнему сухая и жаркая погода температура ночью 20….25, днем 35….42 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Трое несовершеннолетних погибли в ДТП в Костанайской области
Следующая новость

Мошенники звонят от имени работников ЦОНа