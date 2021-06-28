+38. Прогноз погоды по Казахстану на 29 июня-1 июля 

Ожидается жара на большей части республики, сообщает пресс-служба Казгидромета.

В большинстве регионах Казахстана ожидается повышение температурного фона. Это связано с выносом теплых и сухих воздушных масс из районов Ирана.

И лишь на западе республики в первых числах июля пройдут кратковременные дожди с грозами, которые будут способствовать небольшому ослаблению жары:ночью до 17….22, днем до 27…..35 тепла.

На севере, востоке и в центре республики ожидается повышение температуры воздуха: ночью до 15….22, днем до 30….38 тепла.

В южных регионах по прежнему сухая и жаркая погода температура ночью 20….25, днем 35….42 тепла.

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