38 тысяч тенге к школе: какие документы нужно предоставить костанайцам, чтобы получить помощь

На канцтовары и школьную форму теперь родителям будут выдавать деньги. Неоднократно родители по всей стране высказывали недовольство качеством выдаваемой одежды, или обязанностью приобрести ее в определенном магазине.

В августе этого года Министерство просвещения внесло изменения в правила оказания материальной помощи школьникам в рамках фонда «Всеобуч».

«Теперь деньги будут перечислять на приобретение одежды, канцтоваров, обуви, школьной формы, на счета родителей. При этом сумма должна составлять не менее 37 379 тенге. Но вчера мы рабочее совещание с отделом образования провели, остановились на сумме 38 тысяч тенге, чтобы округлить», — говорит руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

Родители должны будут предоставить отчет о целевом использовании средств — чеки, квитанции и фотографии. На то, чтобы потрать деньги, им дается пятнадцать дней. Рассказали в управлении образования и о том, кто может претендовать на получение такого вида помощи.

«В первоочередном порядке 3600 детей — это получатели АСП, примерно такое же количество детей — это вторая категория, семьи где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. И 900 детей с небольшим — это дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей. 4-ая категория — чрезвычайные ситуации, их единицы. И большая часть, это 7000 детей, которые по решению коллегиального органа», — сообщила руководитель управления образования Костанайской области.

Правом на получение помощи из фонда обладают:

получатели адресной социальной помощи (АСП);

семьи, не получающие АСП, но имеющие доход на одного члена ниже прожиточного минимума;

дети-сироты и дети, оставшиеся без родительского попечения;

пострадавшие от чрезвычайных ситуаций;

иные категории учащихся, которые определяются коллегиальным органом школы.

В первых двух случаях для получения помощи родителю или законному представителю необходимо подать заявление на получение АСП через eGov или центр занятости. В трёх последних случаях претендующим на помощь необходимо предоставить подтверждающие документы.

В нее входят те, кто по факту в помощи нуждается — к примеру, семья оказалась в сложной жизненной ситуации, но не попадает ни в одну из вышеперечисленных категорий. Параллельно работает и еще один вид социальной помощи — благотворительная акция «Дорога в школу». В ее рамках в Костанайской области подготовиться к новому учебному году помогли уже более чем двум тысячам детей, на сумму более 40 миллионов тенге.

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