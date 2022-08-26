38000 тенге не всем. Кому и почему отказали в помощи из фонда всеобуча в Костанайской области?

Деньги вместо школьной формы уже начали получать родители детей, которые нуждаются в помощи. Теперь они самостоятельно могут купить форму, канцелярские товары и обувь. В областном управлении образования рассказали, что помощь уже получили 1600 детей, средства в размере 38 тысяч тенге поступили на счет их родителей.

В общей сложности было выплачено 57 миллионов тенге. А до конца августа помощь получат еще 3 тысячи детей.

«Так как это постановление вступило в силу 19 августа до этого времени по заявлению родителей около 2 тысяч детей были одеты по принципу госзакупок, по заявлению родителей им была предоставлена одежда. Сумма практически равная 38 тысячам тенге»,- говорит заместитель руководитель управления образования Костанайской области Айман Ибраева.

Получить помощь можно будет еще и в сентябре. Прием заявлений от родителей продолжается. Для участия необходимо обратиться в свою школу. Айман Ибраева отмечает, что школы области получили около восьми тысяч заявлений. Но есть среди них и те, кто уже получал помощь до внесения изменений. То есть они писали заявления на помощь в начале года, и получив помощь тогда, сейчас они претендовать на неё не могут.

«Это единовременное пособие. Оно раз в год выплачивается. Все, что предоставляется до августа месяца. Закуплено было одежда, обувь. Она была закуплена по их заявлением письменным. Они уже эту свою помощь получили. Мы не можем же дважды. Один раз в год, и как правило к началу учебного года это школьная форма, а некоторым нужна зимняя и демисезонная одежда»,- отмечает Айман Ибраева.

Напомним, что этой поддержкой могут воспользоваться семьи, которые получают АСП, либо чей доход ниже прожиточного минимума, а также дети сироты и нуждающиеся в экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций. Помимо этого Айман Ибраева напомнила, что 10 тысяч школьников получат помощь в рамках акции «Дорога в школу».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.