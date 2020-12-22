Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

21 декабря в Костанайской области зарегистрировано 65 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,9%.

Заболевшие: 32 жителя г. Костанай, 11 – Карабалыкского района, 10 – г.Рудный, 6 –Мендыкаринского района, 5 – г.Житикары, 1 — Костанайского района.

53 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с целью эпиднадзора, пред госпитализацией в стационар, 1 с профилактической целью, при пересечении государственной гостиницы через автопереход «Убаган».

Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 15 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 21 декабря зарегистрировано 6941 случай COVID-19, выписано с выздоровлением 6796 человек.

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