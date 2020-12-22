Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
21 декабря в Костанайской области зарегистрировано 65 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,9%.
Заболевшие: 32 жителя г. Костанай, 11 – Карабалыкского района, 10 – г.Рудный, 6 –Мендыкаринского района, 5 – г.Житикары, 1 — Костанайского района.
53 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с целью эпиднадзора, пред госпитализацией в стационар, 1 с профилактической целью, при пересечении государственной гостиницы через автопереход «Убаган».
Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 15 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 21 декабря зарегистрировано 6941 случай COVID-19, выписано с выздоровлением 6796 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области