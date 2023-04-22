4-дневная рабочая неделя в Казахстане появится в 2023 году

С июля 2023 года в Казахстане появится появится четырехдневная рабочая неделя, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Учет.kz.

Такие изменения с 1 июля вносятся в Трудовой кодекс в принятым Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

В соответствии с Трудовым кодексом предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя (продолжительность определяется по соглашению сторон).

При этом на отдельных производствах возникает необходимость установления пятидневной и четырехдневной рабочей недели одновременно в различные недели:

пункт 3 статьи 71 Режим рабочего времени дополнят частью второй следующего содержания:

«По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей», — говорится в сообщении.

в связи с этим пункт 2 статьи 78 Предельное количество сверхурочных работ разбивают на 4-, 5-дневную рабочую неделю:

Сообщается, что общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц — при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год — при установлении суммированного учета рабочего времени.

Читайте также: Предел пособия по больничному листу увеличат в Казахстане

Соответственно, в статье 84 устанавливают выходные дни при четырехдневном режиме работы.

При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.

По мнению разработчиков, можно будет применять такой режим работы, как одна неделя работы с пятидневным графиком работы, вторая неделя с четырехдневной рабочей неделей. Данная практика уже применяется к офисным работникам и соответствует международным стандартам в области труда

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.