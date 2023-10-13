4-летняя девочка и её мама-водитель пострадали в аварии в Костанае

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Авария произошла 12 октября около 9 утра по улице Красносельской. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
28-летняя водитель автомашины «Daewoo Matiz», совершая маневр по объезду ямы на дороге, выехала на полосу встречного движения, вследствие чего допустила столкновение с автомашиной «УАЗ Патриот».
Удар пришелся со стороны пассажирского сидения, на котором, в автокресле, находилась 4-летняя дочь женщины, управлявшей автомобилем.
Девочка получила телесные повреждения, доставлена в больницу. Пострадала и мама ребенка.
По данному факту, полицией возбуждено административное производство по ст. 610 КОАП РК, процессуальное решение будет принято административным судом.
В ДП Костанайской области напоминают водителям о соблюдении правил дорожного движения.