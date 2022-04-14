4-летнюю девочку изнасиловали в РК

4-летнюю девочку изнасиловали в городе Есике Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. О трагедии сообщила правозащитница Дина Тансари.

«Предположительно, братьями матери, в тот момент, когда она вышла в магазин. Ребенок экстренно прооперирован, ведутся следственные мероприятия. Отсутствие законов по запрету насилия в семье ведет к деградации и распущенности общества», — заявила Тансари.

Между тем в Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали инцидент, подтвердив факт изнасилования. Он зарегистрирован 13 апреля в Енбекшиказахском районе.

«По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 43-летний уроженец Кызылординской области, который в настоящее время помещен под стражу. Предположительно, подозреваемый мужчина последние несколько дней гостил у семьи потерпевших и был в алкогольном опьянении», — проинформировали в пресс-службе полиции.

По факту возбуждено и проводится уголовное расследование, предусмотренное статьей 120, части 4 УК РК («Изнасилование»). Расследование взято на особый контроль руководства областной полиции. Ребенок пока находится под наблюдением медиков.

По данным полиции, с начала года в регионе зарегистрировано 10 изнасилований несовершеннолетних. Большинство подозреваемых — из близкого окружения. Возраст жертв варьируется от 3 до 17 лет.

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