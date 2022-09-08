4 миллиона тенге пропали из автомобиля костанайца во время загрузки товара

Полиция расследует факт кражи из машины. Неизвестный мужчина тайно похитил пакет с деньгами, ущерб составил около 4 миллионов тенге.
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16 августа в Северный отдел полиции УП города Костаная обратился мужчина и сообщил, что на территории торгового дома, в котором он совершил покупку стройматериалов, припарковал свой автомобиль марки MAN.
Во время загрузки товара владелец транспортного средства не заметил, как неустановленнное лицо совершило хищение денежных средств на сумму почти 4 миллионов тенге.
Изобличить злоумышленника помог видеорегистратор, установленный в машине пострадавшего.
На записи видно, что подозреваемый азиатской внешности. Он может быть причастен к краже. Данный факт зарегистрирован по статье «Кража».
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит позвонить по номеру телефона 102.
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