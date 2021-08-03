4 региона находятся в «темно-красной» зоне

В «темно-красной» зоне (в зоне критического риска) находятся четыре региона Казахстана. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Tengrinews.kz.

«Согласно матрице оценки нагрузки на стационары в «темно-красной» зоне (в зоне критического риска) находятся четыре региона: Алматы, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области, у которых показатель недельной занятости коек составляет от 200 и выше на 100 тысяч населения», — сказал Цой на заседании правительства.

Он добавил, что со 2 августа в регионах приняты ограничительные меры с учетом баланса деловой активности и стабилизации эпидемиологической ситуации и в рамках реализации.

Согласно матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 августа 2021 года:

В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Туркестанская область.

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