В Костанайской области открывается сезон охоты

В преддверии открытия сезона охоты полицейские напоминают в правилах безопасности, передает пресс-служба ДП Костанайской области.

С 4 сентября 2021 года на территории Костанайской области будет открыт сезон охоты на водоплавающую дичь и копытных животных.

В этой связи, полицейские начинают оперативно – профилактическое мероприятие «Браконьер», которое пройдет с 3 по 7 сентября. Мероприятие направлено на соблюдение природоохранного законодательства и правил проведения спортивно-любительской охоты. Будут созданы специальные мобильные группы, которые будут выявлять и пресекать нарушения природоохранного законодательства, факты незаконной охоты, а также не допущения несчастных случаев на охоте. Стражи порядка раздают памятки о мерах личной безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

Данными группами будут осуществляться усиленные рейдовые мероприятия в охотничьих угодьях. На автодорогах, ведущих к охотничьим угодьям, будут выставлены мобильные блок-посты. Полицейские будут досматривать автомашины на предмет обнаружения незаконного провоза объектов животного мира и огнестрельного оружия.

Полицейские назвали сроки проведения любительской охоты:

— на кабана, барсука с 4 сентября по 31 декабря 2021 года;

— на гусей, уток, лысух и тетеревов с 4 сентября по 30 ноября 2021 года;

— на куропаток с 4 сентября по 15 ноября 2021 года (с собаками охотничьих пород и ловчими птицами с 15 августа 2021 года).

— на сибирскую косулю (самка, сеголеток) с 20 сентября по 31 декабря 2021 года;

— на ондатру с 1 октября 2021 года по 15 февраля 2022 года;

— на корсака, лисицу и зайца с 1 ноября 2021 года по 15 февраля 2022 года (с собаками охотничьих пород и ловчими птицами с 15 октября 2021 года).

С начала текущего года сотрудниками полиции за нарушения природоохранного законодательства привлечено к административной ответственности 390 правонарушителей, из них за нарушения правил охоты- 155, за нарушение правил рыболовства — 235 человек.

В целом за нарушение природоохранного законодательства наложено штрафов на сумму более 4 миллионов тенге. За совершение экологических преступлений расследуется 9 уголовных дел из них 5 по ст. 337 УК РК (Незаконная охота), 3 по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими видами животных и их частями).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.