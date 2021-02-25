4 совета по выбору веб-камеры

Веб-камеры — компьютерные периферийные устройства, которые передают видеоизображения на компьютер или в сеть в реальном времени. Они могут подключаться через USB, беспроводное соединение или Ethernet. С помощью этого устройства можно проводить видеоконференции, контролировать пространство в целях безопасности или развлечения. Эти девайсы способны снимать как фотографии, так и видео с высоким разрешением, но его качество может быть ниже в сравнении с другими видами камер.

На сайте интернет-магазина https://moon.kz/veb-kamery/ представлены различные веб-камеры. Цены на разные модели будут отличаться в зависимости от качества изображения, которое способно выдать устройство. В Moon можно купить технику с доставкой во все регионы Казахстана, включая Астану. Осмотреть товар и проконсультироваться со специалистами есть возможность в оффлайн-магазинах Moon в Алматы

№ 1: Внимательно изучите виды веб-камер и решите, какой подойдет именно вам

Самые популярные типы устройств:

• Интегрированный. Многие портативные ПК, особенно ноутбуки, включают в себя такие комплектующие, как встроенные камеры. Эти камеры обычно расположены в верхней части экрана. Такие девайсы обеспечивают более низкое качество изображения, чем устройства высшего класса, но все же способны осуществлять видеозвонки. Некоторые модели оснащены двумя камерами: одна для звонков, другая — для фотосъемки.

• Автономный. Эти устройства состоят из объектива и подставки или зажима. Присоединяются к компьютеру через USB-кабель. Автономные веб-камеры обеспечивают максимальный контроль над периферийными устройствами, позволяя выбрать высококачественную камеру и микрофон или гарнитуру в соответствии с вашими потребностями.

• С микрофоном. Многие новые автономные веб-камеры оснащены встроенным микрофон. Вы можете использовать эти девайсы с наушниками, но не применяйте такие камеры одновременно с динамиками компьютера. Выход из динамиков иногда вызывает обратную связь через микрофон. Веб-камеры с микрофонами компактны и избавляют от потребности искать место для дополнительных устройств и обеспечивать их питание.

• Сетевой. Этот тип работает так же, как и стандартный, но воспроизводит свои данные через беспроводное соединение или соединение Ethernet. Сетевые устройства, которые часто используются для охранного телевидения, также хорошо работают в высокопроизводительных системах видеоконференцсвязи, где обычная веб-камера работает плохо. Но цена этого вида устройств значительно выше, чем у большинства камер. Также для правильной работы девайса такого типа требуется подключение к сети.

№ 2: Посмотрите на количество мегапикселей

Среднее разрешение для стандартного видео должно быть не менее 640×480 пикселей. Для видео высокой четкости (HD) вам следует купить веб-камеру с разрешением 1600×1200 пикселей. Наличие большого количества мегапикселей означает, что веб-камера с большей вероятностью будет обеспечивать оптимальное качество изображения.

№ 3: Учитывайте fps — количество кадров в секунду

Более низкая частота кадров может создать прерывистое видео и несинхронизированный звук. Предпочтительно, чтобы веб-камера работала со скоростью 30 или более кадров в секунду.

№ 4: Оцените светочувствительность

Некоторые веб-камеры обладают исключительной чувствительностью при слабом освещении. Поищите веб-камеру, способную справиться со слабым освещением. Подумайте, нужно ли вам программное обеспечение для видеонаблюдения, редактирования видео или конференц-связи.

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