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40 000 комплектов средств индивидуальной защиты прибыли в Костанай

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40 000 комплектов СИЗ, закупленных за счет средств местного бюджета прибыли сегодня в Костанай. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области. 

В ближайшие дни СИЗ будут распределены в медучреждения для сотрудников провизорных и инфекционных стационаров.

Волонтёров благодарят за помощь в разгрузке.

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