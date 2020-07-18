40 000 комплектов средств индивидуальной защиты прибыли в Костанай

40 000 комплектов СИЗ, закупленных за счет средств местного бюджета прибыли сегодня в Костанай. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.

В ближайшие дни СИЗ будут распределены в медучреждения для сотрудников провизорных и инфекционных стационаров.

Волонтёров благодарят за помощь в разгрузке.

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