40-градусная жара накроет Казахстан летом

Министр по ЧС Чингис Аринов доложил заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву о готовности к пожароопасному периоду, сообщает Zakon.kz. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Ежегодно МЧС до начала пожароопасного периода принимаются необходимые меры для межведомственной координации по тушению лесостепных пожаров. Но, как показывает практика, зачастую силы и средства ответственных госорганов не в полной мере готовы к ликвидации природных пожаров и недостаточны», – заявил министр по ЧС.

По его словам, слабая материально-техническая оснащенность подразделений, а также непринятие заблаговременных превентивных мер может негативно повлиять на прохождение и этого пожароопасного периода.

«Также главную роль в своевременном реагировании на лесные пожары играют системы раннего обнаружения и устойчивая радиосвязь у лесников, которые в большинстве наших национальных парков и заповедников отсутствуют», – подчеркнул Чингис Аринов.

Он особо отметил, что превентивные мероприятия, такие как создание минерализованных полос и отчистка территории, необходимо начать уже сейчас.

«Согласно предварительному прогнозу, лето ожидается жарким, температура воздуха будет свыше 40 градусов. Чингис Аринов заверил, что силы и средства МЧС будут находиться в повышенной готовности весь пожароопасный период», – заключили в МЧС.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.