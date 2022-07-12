+40 градусов. О погоде в Костанайской области рассказали синоптики

На протяжении недели в регионе ожидается жаркая погода, температура воздуха будет доходить до 36 градусов, а на юге и до 40. Но уже к концу недели жара спадет, а на смену ей придут кратковременные дожди.

До конца недели погода в Костанайской области будет формироваться южной частью антициклона. Ожидается жаркая погода, но за счет дневного прогрева воздушные массы будут неустойчивые, поэтому местами в регионе прогнозируют дожди с грозами. В целом на этой неделе температура воздуха будет от 30 до 35 градусов тепла. Но, это не на долго.

«Ну уже в конце второй декады, и третьей декады там ожидается, ну немного жара спадет, температура понизится и будет на большей части пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура понижение до 22-27, на юге 30 это в дневные часы, в ночные 13-18»,- отмечает начальник отдела метеопрогнозов РГП Казгидромет Антонина Шибаршина.

Самым жарким днем на этой неделе по словам Антонины Шибаршиной будет 14 июля, температура воздуха в Костанае ожидается 35 градусов, а в южных регионах области дойдет до 40 градусов. Синоптик отмечает, что за это время должна хорошо прогреться вода в реке, поэтому те, кто планирует посетить пляж, погода в эти дни позволит это сделать.

«У нас первая декада была холодная, на два градуса холоднее климатической нормы. И тут вот начало этой декады, у нас уже температура выше среднеклиматической нормы. Неделя да будет жаркая, но я не думаю, что вот прям аномальная. За месяц июль ожидался у нас около нормы. И осадки также. Сейчас идем ниже нормы на 1 градус. У нас в Костанае за первую декаду выпало половину месячной нормы. 4 числа были самые сильные осадки 17мм»,- рассказала Шибаршина.

А вот что касается августа, то в последний месяц лета в области будет тепло. Температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. А вот осадков ожидается меньше нормы, поэтому август, по словам Антонины Шибаршиной будет теплый и сухой.

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