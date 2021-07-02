+40 градусов. Прогноз погоды на 3-5 июля

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Прогноз погоды по Казахстану на 3-5 июля предоставили казахстанские синоптики.
Аномальная жара, охватившая территорию Казахстана, сохранится в предстоящие выходные дни. На севере, северо-западе, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами.
На севере, северо-западе, западе и в центре республики температура воздуха ночью ожидается+15+23℃, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +35+40℃, на востоке страны прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от +12+20℃ до +17+25°С, днем от +27+35℃ до +30+38°С, а на юго-западе, юге Казахстана ночная температура +20+28°С, дневная +35+45°С.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области