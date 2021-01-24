-40 градусов. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Ухудшение погодных условий 24 января прогнозируется в ряде областей Казахстана.

Казгидромет объявил штормовое предупреждение в семи регионах Казахстана, передает Today.kz.

В Павлодарской области ожидается сильный мороз – 35-40 градусов со знаком минус.

В Западно-Казахстанской областиместами ожидается туман.

В Туркестанской области ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный, юго-восточный – 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Днем ветер юго-восточный – 15-20 м/с.

В Костанайской области на севере региона ожидается сильный мороз – 40 градусов. Днем местами низовая метель, туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный – 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с.