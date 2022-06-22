+40 градусов, ветер, дожди. Прогноз погоды на 23-25 июня

В предстоящие трое суток на большей части страны, с прохождением ложбины Северного циклона, сохраняется неустойчивый характер погоды.
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Ожидаются дожди с грозами, шквал, усиление ветра, возможно выпадение града.
23-24 июня на юго-востоке, 25 июня на севере, северо-западе республики ожидаются сильные дожди.
Днем 23 июня на юге Атырауской, 23-24 июня на юге Актюбинской, 24 июня на юге Костанайской областей, 23-25 июня на юге Карагандинской области ожидается очень сильная жара – 40 градусов, 24-25 июня на юге Кызылординской, 25 июня в пустынных районах Туркестанской областей очень сильная жара – 45 градусов, 25 июня на юге Жамбылской области прогнозируется очень сильная жара – 43 градуса.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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