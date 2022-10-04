40 килограммов пороха — причина взрыва в оружейном магазине Костаная

Генеральной прокуратурой продолжается расследование факта взрыва и пожара в магазине «Оружейная палата», произошедшего 3 сентября в Костанае.

В результате пострадали 11 человек, из которых 4 погибли. Все они были работниками магазина. От взрыва также получили повреждения соседние коммерческие объекты и жилые дома.

«Следствием установлено, что накануне происшествия руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрел в Карагандинской области 40 килограммов пороха марки «Сокол» для последующей расфасовки и продажи. Данный порох был транспортирован в Костанай в нарушение правил перевозки опасных грузов при 36 градусах температуры воздуха и помещен на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошел взрыв. Эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва явилось воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.

В настоящее время следствие устанавливает степень ответственности виновных лиц.

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