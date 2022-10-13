40 километров тепловых сетей в ближайшее время планируют заменить в Рудном

К ремонтным работам местная тепловая компания приступила в этом году и уже успела заменить 8 км теплотрассы. Полностью завершить работы планируется в 2023-ем году. Из бюджета города горняков на это было выделено почти восемь миллиардов тенге.

В 2020 году компания теплосеть города Рудный перешла в собственность государства. Именно с этого времени в теплокомпанию пришли значительные инвестиции. Началось обновление спецтехники и теплосетей. Сейчас реализуется сразу пять проектов, на которые местным бюджетом было выделено 7,7 миллиардов тенге. По словам руководства теплокомпании теплосети в Рудном находились в неудовлетворительном состоянии, износ — 70 процентов.

«У нас проекты переходящие, на следующий год мы планируем полностью добить все проекты, и уже реализовать. Сейчас мы находимся на объекте магистральные сети города Рудный. Стоимость проекта 3,3 миллиарда тенге. Протяженность по трубе — 8,8 километров, семь километров трубы уже готово. Сейчас идет процесс изоляции.»,- говорит директор ТОО «Рудненские тепловые сети» Арман Жунусов.

Последний раз ремонт на тепловых сетях проводился 30 лет назад. За это время они изрядно подустали. Поэтому происходящему ремонту сотрудники теплокомпании очень рады.

«У нас 70-75% работ по сетям выполнено. То есть это самая основная и тяжелая работа. И сам подрядчик порядка 90% материал по трубе уже получил. Если конкретно об этом проекте, то тут уже 90% завершено. Мы просили подрядчика, чтобы те деньги, которые он получает, пусть он не получает в данный момент прибыль, пусть на эти деньги он приобретает материал. Потому что, материал дорожает ну каждый месяц.»,- отмечает Арман Жунусов.

На этом объекте работы запланированные на этот год тоже уже подходят к концу. Здесь вместо железной трубы устанавливают ППУ трубы, то есть в пенополиуретановой изоляции. Раньше железная труба в земле лежала в бетонных лотках, нынешний материал более долговечный. Нынешняя современная изоляция — это конструкция из двух труб. Внутренняя — рабочая, и наружная — оболочка, промежуток между ними заполнен пенополиуретаном. Благодаря этому пользователь, в данном случае жители Рудного теперь смогут получать более горячую воду и максимальную температуру отопления.

«Трубы до того пришли в негодное состояние и если бы еще год-два были бы печальные последствия. Все это очень во время. Это на себе ощутили сейчас и жители и мы как организация, которая обслуживает эти сети»,- рассказал главный инженер ТОО «Руднеские тепловые сети» Самат Башпаев.

У руководства рудненской теплокомпании вообще большие планы. После реализации всех проектов в 2023 году, планируется замена магистральных сетей.

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