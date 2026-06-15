40 километров велодорожек планируют построить в Костанае





В Костанае планируют создать около 40 километров отдельных велодорожек. О необходимости развития велосипедной инфраструктуры в областном центре говорят уже несколько лет. Чтобы изучить успешный опыт создания такой сети, специалисты отдела ЖКХ посетили Альметьевск в Республике Татарстан. Этот город считается велосипедной столицей России. Общая протяжённость велодорожек там сегодня составляет около 200 километров.

По словам акима Костаная Марата Жундубаева, после завершения проектирования власти намерены обратиться за финансированием в область. Если получить поддержку не удастся, реализацию начнут за счёт городского бюджета.

«Сегодня самое главное — не ошибиться в проекте. Генпланисты уже работают над этим вопросом, велосипедная сеть учитывается в новом генеральном плане. Кроме того, к обсуждению привлекаются представители велосипедного сообщества», — отметил аким.

Велосеть свяжет основные районы города

Согласно предварительной схеме, веломаршрут начнётся в микрорайоне Кунай и пройдёт по проспекту Абая в сторону набережной по улице Гашека. Далее сеть образует своеобразное кольцо, которое охватит территорию возле бывшего сельхозинститута, аллею по улице Арыстанбекова, Триатлон-парк и парк Победы.

Из центральной части города можно будет добраться до Бульвара молодёжи, проспекта Назарбаева и улицы Промышленной, а затем выехать к озеру Тарелочка в микрорайоне Аэропорт.

На всём протяжении маршрута предусмотрены разметка, дорожные знаки и специальные светофоры для велосипедистов.

Полностью изолированной велодорожки не будет

Как отметил Марат Жундубаев, создать полностью «бесшовную» велосеть в Костанае не получится.

«Где-то велодорожка будет проходить совместно с пешеходной зоной, где-то станет самостоятельной. Конечно, в идеале хотелось бы сделать её полностью отдельной, но мы будем использовать комбинированный вариант», — пояснил глава города.

Кроме того, вдоль маршрутов планируют установить велопарковки и оборудовать места отдыха по типу беседок.

Строительство может начаться в 2027 году

По мнению акима, развитие инфраструктуры поможет сформировать в городе полноценную велосипедную культуру.

«В Альметьевске, когда начинали строить велодорожки, такой культуры тоже не было. Сейчас там люди ездят на велосипедах на работу, в школу и институт. Появляется сеть — появляются велосипедисты, сервисы и сопутствующая инфраструктура», — отметил Марат Жундубаев.

Сейчас проект велосети проходит государственную экспертизу. Предварительно на его реализацию потребуется более миллиарда тенге, однако точная стоимость станет известна в августе. После этого городские власти планируют начать поиск подрядчика, чтобы приступить к строительству в 2027 году.

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