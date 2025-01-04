За 2024 год в Костанае было введено в эксплуатацию 333 тысячи квадратных метров жилья, или 34 дома. Об этом сообщил аким областного центра Марат Жундубаев.

Аким города отметил, что все свободные территории в городе они планируют оборудовать под зоны отдыха. Так, в следующем году сквер появится в микрорайоне «Кунай», там будут скамейки, урны, детская площадка и общественные туалеты. А ещё в городе появятся велосипедные дорожки.

«Мы хотим там создать самую большую велодорожку в микрорайоне «Кунай». Бесшовная велодорожка, которая не будет пересекаться со светофорами. Я думаю там ее можно максимально реализовать. Мы соединим с городом ее, с улицей Аль-Фараби. Мы заложили для себя 36,6 км велодорожек, наверное будет больше, 264 миллиона тенге на эти цели. Мы хотим реализовать, чтобы можно было спускаться к триатлон-парку», — сообщил Марат Жундубаев.

Поделился аким и масштабными планами, в городе появится надземный путепровод. Уже в следующем году в акимате займутся разработкой ПСД. По предварительным расчетам на это уйдет больше 20 миллиардов тенге.

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