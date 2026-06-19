40 лет стажа и новые выплаты: в Казахстане обсуждают реформу пенсионной системы





При Министерстве труда и социальной защиты населения РК продолжает работу специальная группа по совершенствованию пенсионной системы. В её состав вошли представители государственных органов, экспертного сообщества и профильных организаций.

Очередное расширенное совещание прошло под председательством министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева. Участники обсудили предложения по модернизации пенсионной системы, уделив особое внимание социальным гарантиям, размеру будущих выплат и долгосрочным демографическим тенденциям.

Какие предложения рассматриваются

Государственный фонд социального страхования предложил внедрить систему социальной пенсионной выплаты, которая будет учитывать среднемесячный доход гражданина относительно медианной заработной платы и его трудовой стаж. Предполагается усилить элементы солидарности и повысить предсказуемость пенсионных выплат.

Единый накопительный пенсионный фонд представил модель, согласно которой 4% обязательных пенсионных взносов работодателя будут направляться на индивидуальный пенсионный счёт работника, а ещё 1% — в солидарный страховой компонент. По мнению разработчиков, это позволит обеспечить пожизненную финансовую поддержку граждан независимо от продолжительности жизни.

Также обсуждается инициатива депутата Сената Амангельды Нугманова. Она предусматривает установление обязательного 40-летнего трудового стажа как одного из условий выхода на пенсию. Для работников бюджетной сферы, превысивших этот порог, предлагается предусмотреть возможность гибкого определения срока выхода на заслуженный отдых.

Все предложения находятся на стадии обсуждения

В обсуждении принимают участие известные казахстанские эксперты, среди которых Алихан Байменов, Болат Жамишев, Ораз Жандосов и Елена Бахмутова.

В Министерстве труда подчёркивают, что все представленные инициативы пока носят консультативный характер. Окончательные решения будут приниматься после детальной оценки их финансовой устойчивости, социальной эффективности и возможных последствий для граждан.

«Приоритетом Министерства является формирование устойчивой и сбалансированной пенсионной системы, способной обеспечить гражданам достойный уровень жизни после выхода на пенсию в долгосрочной перспективе», — отметила директор Департамента социального обеспечения и социального страхования Данара Кайролла.

Что уже изменилось

С 1 января 2026 года базовая и солидарная пенсии в Казахстане были проиндексированы на 10%. Кроме того, максимальный размер базовой пенсии увеличен со 110% до 118% прожиточного минимума. В 2027 году этот показатель планируется довести до 120%.

Также продолжается поэтапное повышение ставок обязательных пенсионных взносов работодателей. В 2026 году их размер составляет 3,5% от дохода работника, а к 2028 году должен увеличиться до 5%.

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