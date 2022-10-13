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40 миллионов, потом ещё 40. «Хороший» друг обманул супругов из Костаная

О преступлении на сотню миллионов тенге полиции Костаная стало известно в сентябре этого года. Но история началась в году 2020. 

Как рассказала полицейским, обратившаяся к ним с заявлением жительница города, тогда ей позвонил муж, который отбывал наказание в колонии-поселении. Супруг сказал, что ей необходимо встретиться с его хорошим другом, у которого есть дело.

«В этот же день этот мужчина позвонил ей, они встретились, переговорили по поводу занятия бизнесом, то есть, покупке угля и продаже его за границу. Сразу у неё сомнений не возникло, она дала первоначальный взнос 1,3 миллиона тенге». Через пару месяцев супруг потерпевшей женщины освободился из колонии, приехал домой, и стал со знакомым вести совместный бизнес. Но, как рассказала полицейским женщина, в дело приходилось постоянно вкладывать семейные накопления. В первый же год она отдала 40 миллионов тенге», — отметил сотрудник следственного управления отдела полиции Костаная Даулет Батырханов.

«В последующем, в 2021-ом году, продала квартиру за 40 миллионов тенге, которые также, в последующем, отдала злоумышленнику. Общий ущерб её составил 80 миллионов тенге. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РК, «Мошенничество в особо крупном размере», — сказал рассказал Батырханов.

Как выяснилось в ходе расследования, которое начали по факту обращения женщины в полицию, супруги были не единственными пострадавшими от действий мошенника. Так же в сентябре заявления были написаны еще двумя людьми.

«Ситуация происходила аналогичным образом. Происходило знакомство, в дальнейшем, — совместное дело, бизнес по покупке угля. У них ущерб составляет 35 миллионов, и более 15-и миллионов тенге», — сообщил полицейский.

По данным следствия подозреваемый даже не предоставлял своим, якобы партнерам, никаких документов. Но, оставлять их заинтересованными во вложениях, ему удавалось долгое время. Сейчас он арестован, и помещен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

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