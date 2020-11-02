40 нарушений режима карантина выявили за выходные в Костанайской области

40 нарушений карантинных и противоэпидемических требований, выявлено за два выходных дня в Костанайской области. Некоторые заведения общепита, в основном в Костанае, работали после 23 часов, а некоторые жители города, проводили семейные мероприятия в арендованных, закрытых коттеджах.

В ходе совместных рейдов мониторинговых групп, в состав которых входят сотрудники местной полицейской службы, комитета по контролю качества, городских и районных акиматов за выходные дни, с 31 октября по 1 ноября, по области проверено 363 объекта общепита и развлечений.

Везде проверяется обязательное наличие антисептичеких растворов. Однако, как выяснилось, знание и соблюдение всех ограничительных мер, наблюдается не в каждом заведении.

Был выявлен факт проведения семейного мероприятия в арендуемом коттедже. Всего же обнаружено 40 нарушений карантинных и противоэпидемических требований. В Костанае два кафе работали после 23 часов, в Рудном и райцентре Боровском по одному. Так же в Рудном, и в Костанайском и Сарыкольском районах, продавцы и один повар трудились без перчаток. По всем вышеуказанным нарушениям материалы находятся на рассмотрении для принятия процессуального решения.

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