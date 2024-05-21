40 новых остановок, ремонт фонтанов и улиц. Планы озвучили в акимате Костаная

В Костанае продолжается работа по благоустройству города. В этом году запланирован целый ряд мероприятий. Например, приступят к дальнейшей реконструкции Притобольского парка. В этом году её должны завершить, но паводок внес свои коррективы, поэтому работы там прибавилось.

Отремонтируют в городе девять фонтанов. На это из бюджета выделили 270 миллионов тенге. Еще один будут ремонтировать на следующий год.

«Также в текущем году к концу мая месяца на водной глади реки Тобол в районе парка Гашека и парка Шагала будут установлены плавучие фонтаны в общем количестве 8 штук.

За время обслуживания фонтанов города Костанай, были выявлены многочисленные несоответствия норм технической готовности эксплуатационных характеристик, норм безопасности электрооборудования, визуального восприятия ввиду нарушения и непригодности облицовки обслуживаемых фонтанов, выхода из строя насосов, навесного фонтанного оборудования, как фонарей освещения, насадок, а в некоторых местах и вовсе их отсутствие», — сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Денис Петрухно.

Приступили и к ремонту дорог. В этом году должны завершить работы на улице Съянова. Как рассказали в отделе ЖКХ, на эти цели из бюджета выделили больше одного миллиарда тенге. По планам здесь будет четырехполосная проезжая часть. Предусмотрена и ливневая канализация — 350 метров, а также устройство сетей уличного освещения. Но, это всё пока только в планах, подрядчик все еще не найден.

«Улица Съянова — это конечно с «бородой» вопрос, проблемный. Мы должны в этом году «кровь из носа» завершить проект. Это большой объем, теперь лишь бы определился подрядчик нормальный. Все мы зависим от госзакупок, от подрядных организаций, которые будут работать. Там реконструкция, люди об этом говорят. Это уже дело чести для города», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Появятся в этом году в Костанае 40 новых остановок. Три из них будут теплыми. В отделе ЖКХ рассказали, что теперь на дверях теплых павильонов установят электромагнитные замки, с автоматическим закрытием в 12 часов ночи, и открытием в 6 часов утра. Делают это для того, чтобы они не стали местом ночлежки бомжей. В новых остановках будет размещена информация с картой города и схемами движения автобусных маршрутов.

«В текущем году по освещению планируется произвести ремонтные работы на 29 улицах города. Произвести замену более двух тысяч светильников с заменой 1,5 тысяч бетонных опор на современные металлические. Тем самым, после проведения данных работ в городе Костанай будет охвачено уличным освещением 348 улиц, что составит – 82,2%», — сказал Денис Петрухно.

Аким города предложил старые бетонные опоры, устанавливать временно в проулках, и в тех, частях города, где сейчас нет освещения.

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