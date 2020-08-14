40 ножевых ран. Дело об убийстве заканчивают рассматривать в спецсуде Костанайской области

Дело об убийстве жительницы посёлка Заречный заканчивают рассматривать в уголовном спецсуде Костанайской области. Мать троих детей погибла год назад. В совершении преступления обвиняют её гражданского мужа, который, согласно материалам дела, нанёс ей почти 4 десятка ножевых ранений, а после порезал и себя, сообщает alau.kz

Процесс по делу об убийстве 37-летней Кымбат Ибраевой проводится костанайским уголовным спецсудом в онлайн режиме. Подсудимым является 43-летний отец троих её детей Айдын Абдин. Его, 4 августа 2019-ого года, нашли в той же квартире, где и было совершено преступление. На одном из последних заседаний были допрошены свидетели, участвовавшие в расследовании преступления: криминалисты, судмед эксперты.

«Я у неё спрашивала: «Кымбат, ну он же знает, что ты на работе. Почему он тебе звонит постоянно»? 5 минут, 10 минут, он всё звонит ей. Она начинает из-за этого нервничать. Она один раз подошла, я сказала: «Кымбат, в чём проблемы»? Она говорит: «Мне плохо. Он мне сегодня нож вот так подставил и чуть не зарезал»,- сказала Анна Исакова, бывший работодатель Кымбат Ибраевой.

По словам бывшего криминалиста управления полиции Костанайского района Жасулана Кумакова на месте преступления подсудимый находился в сознании, в области живота были раны.

«Я выехал в качестве криминалиста. Со мной были следователь, оперуполномоченный, водитель. При входе в дом я увидел, что лежит человек. Он находился в сознании. Был кухонный ножик. У него были колото-резанные раны, неглубокие, в области живота»,- говорит бывший криминалист управления полиции Костанайского района Жасулан Кумаков.

«Смерть ибраевой насильственная. Наступила в результате острой кровопотери, развившейся в следствии проникающих колото-резанных ранений передней, боковой стенки грудной клетки слева»,- пояснила судья Жаннар Тлеубаева.

Все свидетели по делу уже допрошены. В ближайшие дни на процессе должны состоятся прения сторон.

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