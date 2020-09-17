40 ножевых ранений. Осужденного за убийство не устраивает вынесенный ему приговор

Осужденного за убийство гражданской супруги, матери троих его детей, жителя Костанайской области не устраивает вынесенный ему приговор.Признанный виновным человек подал апелляционную жалобу.
Напомним, дело 43-летнего Айдына Абдина, рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона. Жительница посёлка Заречный, мать троих детей Кымбат Ибраева погибла год назад. В совершении преступления обвиняли её гражданского мужа Абдина, который, согласно материалам дела, на почве ревности, нанёс ей почти 4 десятка ножевых ранений, а после порезал и себя.
И в ходе предварительного, и в ходе судебного следствия, мужчина пытался убедить всех, что женщина сама напала на него с ножом, нанесла несколько ранений и он вынужден был обороняться. Однако, экспертизы показали, что неглубокие порезы он нанёс себе на шею и предплечья сам. В августе Абдин был признан виновным. Ранее судимому за мошенничество человеку, было назначено наказание в виде 14-и лет и 6-и месяцев лишения свободы в колонии с максимальным режимом безопасности.
Как выяснилось, он счёл назначенные ему срок слишком большим и подал апелляцию. Какие обстоятельства, которые могут смягчить наказание, он собирается сообщить, станет известно, когда дело вновь будет рассмотрено, но уже коллегией костанайского областного суда.
COVID-2019 в Казахстане
107056 - зарегистрированно
101455 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3455 - в Костанайской области