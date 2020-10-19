40 ножевых ударов: Осужденный за убийство жены костанаец подал апелляцию

Апелляционную жалобу осужденного за убийство гражданской супруги, 43-летнего Айдына Абдина, рассмотрели в костанайском областном суде.

Напомним, жительница посёлка Заречный, мать троих детей Кымбат Ибраева погибла год назад. В совершении преступления обвиняли её гражданского мужа Абдина, который, согласно материалам дела, на почве ревности нанёс ей почти 4 десятка ножевых ранений, а после порезал и себя. И в ходе предварительного и в ходе судебного следствия, мужчина пытался убедить всех, что женщина сама напала на него с ножом, нанесла несколько ранений и он вынужден был обороняться. Однако, экспертизы показали, что неглубокие порезы он нанёс себе на шею и предплечья сам.

В августе Абдин был признан виновным. Ранее судимому за мошенничество человеку, было назначено наказание в виде 14-и лет и 6-и месяцев лишения свободы в колонии с максимальным режимом безопасности. Он счёл назначенные ему срок слишком большим, подал аппеляцию, в которой просил переквалифицировать статью на «Превышение необходимой самообороны» и принять во внимание то, что у него остались на свободе трое детей от погибшей женщины. Апелляционная коллегия постановила вынесенный приговор оставить без изменений.

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