40 торговых сетей в Казахстане согласились снизить товарную наценку до 10%

Акиматы казахстанских регионов заключили с торговыми сетями 40 меморандумов о снижении товарной наценки до 10%.

Работа в этом направлении продолжается, сообщили в Комитете торговли, передает informburo.kz

Прийти к соглашению с реализаторами удалось акиматам Алматы, Шымкента, Костанайской, Актюбинской, Атырауской, Абайской, Туркестанской, Восточно- и Западно-Казахстанской областей. Среди подписантов – крупнейшие торговые сети Magnum, Small, «Анвар», «Астыкжан». Всего в республике насчитывается 109 торговых сетей с 1458 филиалами.

«Мы составили реестр торговых сетей, акиматы проводят работу по их привлечению к подписанию меморандумов. На сегодня подписали 40 меморандумов, остальные – на стадии согласования», – отметил председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев.

В республике действует общественный контроль за ценами на социально значимые товары. Интернет-пользователи могут отправить жалобы на завышенные цены через страницы Минторга в Instagram (sauda_komiteti) и Facebook (sauda_inform).

Сейчас наценка на товары в сетевых магазинах Казахстана не должна превышать 15%.

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