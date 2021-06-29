+40, возможно и больше. Костанайцев ждёт самый жаркий день

Жителей Костанайской области ждет очень жаркая неделя. По прогнозам синоптиков, в регионе установился обширный антициклон, который не позволят поступать в область более прохладным ветрам. В итоге, сейчас у нас будут господствовать жаркие массы из Ирана, а температура воздуха дойдет до 40 градусов. Возможно, и выше.

В Костанайской области установился обширный антициклон, который пришел в регион с запада. Как отмечают синоптики, сейчас воздух нагрелся. Плюс к этому добавились серьезно прогретые воздушные массы из Ирана.

«С этим мы ожидаем в ближайшие дни и до конца недели мы ожидаем аномальную жару. Температурный фон будет превышен на 6, 7 градусов. Так мы ожидаем солнечную погоду без осадков и температуры ночью 18-26, днем 32-37 до 40 градусов», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Самым жарким днем на этой недели, по прогнозам синоптиков, станет 2 июля. Температура воздуха может доходить до 40 градусов и выше. В Казгидромете не исключают, что на этой неделе в регионе может быть побит температурный максимум 1988 году, когда воздух прогревался до 41 градуса.

«Та неделя с циклоном выйдет. Температура воздуха немного понизится может до 30 градусов, пройдут дожди с грозами», — рассказала Антонина Шибаршина.

Синоптики предупреждают, что аномальная жара начнет спадать лишь с понедельника, 5 июля. но и после «похолодает» лишь до 30 градусов тепла, а обещанные дожди будут носить кратковременный и локальный характер.

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