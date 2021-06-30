40 жителей Костанайской области приговорены к реальным срокам за езду в алкогольном опьянении

О расследовании уголовных дел по фактам управления транспортными средствами, лицами будучи лишенных права управления, в состоянии алкогольного опьянения рассказал начальник управления дознания ДП Костанайской области подполковник полиции Ерлан Сералин.

«Пьяный за рулем – преступник, но преступник не простой, а вооруженный автомобилем. Ведь автомобиль является источником повышенной опасности, а в руках пьяного водителя это мина замедленного действия», — отмечает подполковник полиции.

Несмотря на ужесточение мер наказания, введенных 27 декабря 2019 года Главой государства, в части управления транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, на сегодняшний день преступления данной категории продолжают совершаться. Только за 6 месяцев 2021 года по Костанайской области зарегистрировано 54 правонарушения, предусмотренные ст. 346 УК РК, из которых 50 направлено в суд, остальные дела находятся на стадии досудебного расследования.

«Анализ происшествий показывает, что в каждом случае отступления водителей от закона носят преднамеренный характер, из-за отсутствия психологического барьера. Давно известно, что алкогольные напитки влияют на скорость реакции и координацию движений, и это может послужить причиной серьезной аварии. Вместе с тем, в связи с ужесточением наказания за данный вид правонарушения изменилась и судебная практика», — говорит Ерлан Сералин.

Так, из 50 виновных лиц в текущем году 40 осуждены к реальным срокам лишения свободы от 1 года до 3 лет, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Остальные 10 дел находятся на стадии рассмотрения.

Например, 10 марта 2021 года житель Костанайской области гр.У. 1984 года рождения, за вождение в состоянии алкогольного опьянения лишен права управления сроком на 7 лет, однако должных выводов не сделал и 2 апреля 2021 года вновь задержан сотрудниками полиции за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда гр.У. осужден к 6 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

«Органами полиции мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий проводится достаточно. Однако они не принесут ожидаемых результатов, если все мы — участники дорожного движения не будем больше обращать внимания на личную ответственность за безопасность всего дорожного движения. Дисциплинированный водитель никогда не сядет за руль нетрезвым, не проявит лихачества, безответственности. Еще раз, призываю всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения!», — подытожил Ерлан Сералин.

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