400 или 700 тенге за доллар. Что будет дальше, рассказали финансисты

Ситуация на валютном рынке в Казахстане, отмечают эксперты, сейчас пока стабильна, насколько это возможно в нынешней ситуации. На бирже тенге продолжают поддерживать интервенции Нацбанка, и резкого изменения курса национальной валюты пока не наблюдается.

В преддверии длинных выходных нацвалюта демонстрировала небольшое укрепление, продолжилось оно и сегодня днем, тенге продавался за 499 за один американский доллар. При этом казахстанские финансисты подчеркивают, что курс будет меняться ежесуточно и даже ежечасно, он может подняться и до 700 тенге и опуститься до 400 тенге. Все зависит от геополитической обстановки в мире.

«Курс доллара может быть абсолютно любым. Курс — это продукт не экономики, а политики и чтобы как-то прогнозировать нужно понять в каким мире мы будем жить. Любой кто вам будет сейчас прогнозировать курс он будет ошибаться. Для нормального прогноза нужно понять в каком мире мы будем жить. Для этого должен закончиться военный конфликт», — поясняет независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарёв.

При этом казахстанские аналитики возлагали большие надежды на возросшую в цене нефть, которую мы экспортируем в большом количестве. Но недавняя авария на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском, отмечают они же, может отрицательно сказаться на росте ВВП, валютном курсе и инфляции. По оценке экспертов, ремонт причалов займёт около месяца. За это время поставки от Казахстана сократятся в 5 раз. В такой ситуации Нацбанк продолжит вливать деньги, чтобы поддержать курс тенге.

«Достаточно долго, более полугода в таком режиме и больше года, но вопрос в том, что не все золотые запасы должны использоваться, они нужны в других целях, этот вопрос больше политический, мы потратили очень много В 14 — 15 года, когда он был скорректирован курс, но сейчас он свободный и можно проводить длительные интервенции, воспринят к фиксированному курсу», — говорит Андрей Чеботарёв.

Также в Казахстане, согласно официальному пресс-релизу Нацбанка, нет проблем с наличной валютой. Ранее Казахстан попросил завезти из США дополнительные объемы американских долларов. Так что сейчас ситуацию с обеспечением наличной иностранной валютой называют стабильной, а ажиотажного спроса со стороны населения уже не наблюдается, отмечают в Нацбанке.

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