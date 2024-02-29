400 млн тенге заплатили жители Костанайской области за «красивые» госномера

Более тысячи двухсот, так называемых «красивых» номеров для автомобилей приобрели жители Костанайской области в минувшем году, заплатив за них более четырехсот миллионов тенге. Подобную услугу государство оказывает с 2015 года, и, как выясняется, у костанайцев она пользуется спросом.

Самыми востребованными номерами в костанайском «десятом» регионе, являются номера с цифрами 010. Не менее востребованы, как рассказывают сотрудники спец-авто-ЦОНа, и сочетания 020, 077, 707. Таких госзнаков на автомобили в 2023-ем году было реализовано 750, на сумму 148 миллионов тенге.

«На втором месте номера 100, 200 цифровое обозначение, три восьмерки, три пятерки. Их было продано 285. + На 118 миллионов тенге. + Было всего продано 1291 VIP-номеров, на сумму 404 миллиона тенге»,- говорит начальник отдела специализированного ЦОНа Костаная Сагдат Бектуров.

Заказать приглянувшиеся номера довольно просто. На сайте egov.kz есть перечень тех комбинаций цифр и букв, которые возможны, выбранную, с сентября 2023 года, нужно сразу забронировать, предоставив 100%-ую предоплату. Самые недорогие стоят 210 тысяч, то есть 57 МРП.

«Хотят номер простой заказать, например 151, и свои инициалы. Такие номера не продаются, это все бесплатно, которые, обычно, 10 тысяч стоят. Но, если вы хотите номера заказать, например, 151, но должны быть одинаковые буквы, вы тогда уже оплачиваете за буквы. Они также стоят 57 МРП», — говорит Бектуров.

Есть варианты с одинаковыми цифрами и одинаковыми буквами. За комбинации обоих видов символов необходимо заплатить отдельно, что в общем составит 114 МРП, или 420 тысяч. В, общем, варианты есть, чем костанайцы в этом году, пользуются даже охотнее, чем в прошлом. За январь было продано 177 номеров, на 52,5 миллионов тенге. В прошлом году за январь куплено на 8 госномеров больше. И сумма больше на 4 миллиона тенге.

Но есть и запрещенные комбинации букв. Давно нельзя использовать ту, которая читается как ВОР, с прошлого года под запретом сочетание КНБ. Ну, и конечно, нельзя использовать явно нецензурные сочетания.

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