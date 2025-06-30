В Карасуском райсуде рассмотрено дело о взыскании неосновательного обогащения. По информации облсуда, жительнице региона позвонил якобы сотрудник банка. Он сообщил, что на имя женщины оформляются пять кредитов по миллиону тенге, и связал её с мнимым сотрудником Нацбанка.
Тот сообщил, что для защиты от подозрительных операций нужно скачать приложение AnyDesk, предназначенное, на самом деле, для удаленного доступа к мобильному устройству.
Далее, женщине сказали, что нужно оформить на себя кредиты онлайн. Поверив, она заняла в трех банках более 3 миллионов тенге и перечислила их на счета, указанные мошенниками. Одну часть, в 400 тысяч на счет гражданина, личность которого полицейским удалось выяснить.
В отношении него потерпевшей и был подан иск. В итоге, в рамках примирительной процедуры стороны заключили медиативное соглашение, и составили график погашения задолженности, который утвердил суд.
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