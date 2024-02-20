400 тысяч тенге заплатили сотруднику акимата Костаная за отсрочку от армии

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя отдела по профилактике терроризма, мобилизационной подготовке, чрезвычайным ситуациям и гражданской защите ГУ «Аппарат акима города Костаная» К. за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием своего служебного положения, об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что М., не имея правовых оснований для получения отсрочки от призыва на срочную воинскую службу, скрывался от работников местного органа военного управления. 3 июня 2023 года М. через своего знакомого Б. обратился к ранее не знакомому К., c просьбой оказать содействие в получении отсрочки от призыва на срочную воинскую службу. К. ввёл в заблуждение М., о якобы имеющейся у него возможности оказания содействия в этом вопросе за денежное вознаграждение в размере 400 000 тенге.

М. передал ему 400 000 тенге, которые К. потратил на свои нужды. В суде подсудимый К. вину полностью признал и в содеянном раскаялся.

Дело рассмотрено судом в сокращенном порядке.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому К. наказание в виде штрафа в 10-кратном размере стоимости похищенного имущества.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание – полное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении двоих малолетних детей, положительную характеристику.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, суд назначил К. наказание в виде штрафа в размере 10-ти кратного размера похищенного имущества, что составляет 4 000 000 тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

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