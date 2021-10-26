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400 тысяч за должность. Грузчик пытался трудоустроить знакомую санитаркой в отделение КВИ

liter.kz

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Приговором суда №2 города Костанай за совершение тяжкого коррупционного преступления осуждены жители Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба областного суда. 

21 июня грузчик, который работал в одном из костанайских предприятий, предложил женщине трудоустроиться на должность санитарки в инфекционное отделение КВИ-1 областной больницы за вознаграждение в 400 000 тенге, через свою родственницу. Она работала сестрой-хозяйкой в Костанайском областном противотуберкулезном диспансере.

23 сентября между подсудимыми — грузчиком и сестрой-хозяйкой в присутствии своих защитников, потерпевшей и заместителем прокурора Костанайской области заключены процессуальные соглашения в форме сделки о признании вины.

Подсудимые в судебном заседании вину в совершении уголовного правонарушения признали в полном объёме.  При назначении наказания в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых обстоятельств, суд признает полное признание вины, чистосердечное раскаяние.

Судом с учетом заключенных процессуальных соглашений назначено:

Оба подсудимых наказаны штрафом в 8 миллионов тенге каждый. Также им запрещено пожизненно занимать должности на государственной службе.

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