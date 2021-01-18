Сбой в работе всех казахстанских ЦОНов

Сбой в работе всех казахстанских Центров обслуживания населения (ЦОН) устраняют специалисты. Как сообщили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
«Сегодня отдельные информационные системы, задействованные в процессе оказания госуслуг населению работают со сбоями. В связи с этим, возникло скопление граждан в ЦОНах и автоЦОНах.
На данный момент специалисты АО «Национальные информационные системы» устраняют технические неполадки. Просим каждого услугополучателя проявить терпение и по возможности получать государственные услуги онлайн, избегая мест скопления граждан», — добавили в пресс-службе госкорпорации.
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