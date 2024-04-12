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405 млн тенге выделило правительство на приобретение домов для пострадавших от паводков в Аркалыке

Фотография для новости 405 млн тенге выделило правительство на приобретение домов для пострадавших от паводков в Аркалыке

Кадр из видео

Правительство выделило средства на приобретение домов для пострадавших от паводков в Аркалыке Постановлением Правительства 405 млн тенге выделено из чрезвычайного резерва Правительства на обеспечение жильем пострадавших в результате паводков жителей города Аркалык Костанайской области.

Средства выделены из чрезвычайного резерва Правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год. Финансирование направлено Министерству промышленности и строительства РК для целевых трансфертов акимату Костанайской области на приобретение жилья для семей из города Аркалык, чьи дома, согласно оценке комиссии, не подлежат восстановлению.

Паводковая ситуация в Костанайской области находится под контролем Республиканского штаба. Пик на сегодня пройден. Городскими и районными акиматами зарегистрированы заявления о возмещении материального ущерба от граждан, чье имущество пострадало вследствие ЧС природного характера. Решение было принято по итогам работы оценочной комиссии. При этом работа по обследованию домов продолжается в Аркалыке и других населенных пунктах.

Аналогичная работа по техническому обследованию, оценке и формированию перечня пострадавших объектов ведется и в других областях, где был объявлен режим ЧС. По мере снижения угроз будут решаться вопросы с жильем для пострадавших в период паводков граждан.

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